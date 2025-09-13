Скидки
Польша — Румыния. Прямая трансляция
Волейбол

«Не соглашусь на меньшее, чем медаль». Волейболист Деру — о карьере в «Локомотиве»

Бельгийский доигровщик Сем Дэру, в этом году перешедший в новосибирский «Локомотив», заявил, что решительно настроен на призовое место в текущем сезоне.

«С прицелом на будущее Казань решила переключиться на молодых российских доигровщиков. Михайлов стареет, а блестящий американский связующий Кристенсон переехал в «Верону». Количество мест для иностранцев ограничено, поэтому они решили попробовать серба Лубурича в качестве диагонального. Поэтому я перешёл в Новосибирск.

Казань, Санкт-Петербург, «Динамо» – топ-команды. Но есть ещё «Факел», «Белогорье», «Динамо-ЛО» и «Локомотив» – команды, которые могут усложнить жизнь любому. Например, Новосибирск в прошлом сезоне выиграл Кубок России и занял шестое место в чемпионате. Я перейду в команду с болгарским тренерским штабом, включая Константинова, Жекова и Богданова. К тому же моя девушка тоже болгарка. У них играет молодой талантливый болгарский связующий Николов, и я не соглашусь на меньшее, чем медаль. Иное будет разочарованием на шестом году моей карьеры в России», – сказал Деру в интервью пресс-службе бельгийской федерации волейбола.

Деру 33 года, он играет за российские клубы с 2019 года. Его карьера включает предыдущие выступления за московское «Динамо» и казанский «Зенит», а в 2025 году волейболист подписал контракт с новосибирским «Локомотивом».

