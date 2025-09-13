Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Румыния. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Уралочка-НТМК» обыграла «Динамо-Ак Барс» в матче 5-го тура Кубка Победы

«Уралочка-НТМК» обыграла «Динамо-Ак Барс» в матче 5-го тура Кубка Победы
Комментарии

Сегодня, 13 сентября, продолжается Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 4-го тура проводят команды группы Б. «Уралочка-НТМК» обыграла «Динамо-Ак Барс» со счётом 3:1 (25:22, 25:23, 16:25, 25:22).

Кубок Победы (ж) . Группа Б. 5-й тур
13 сентября 2025, суббота. 15:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
3 : 1
Динамо-Ак Барс
Казань
Уралочка-НТМК: Хлебникова, Синицына, Зверева, Джиоева, Касаткина, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Динамо-Ак Барс: Карполь, Мухаметшина, Матвеева, Енина, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Коновалова

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины:

  • «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 3:1 (25:22, 25:23, 16:25, 25:22).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Календарь Кубка Победы
Турнирная таблица Кубка Победы
Материалы по теме
«Наши» на волейбольном ЧМ-2025. Российским болельщикам будет за кем последить!
«Наши» на волейбольном ЧМ-2025. Российским болельщикам будет за кем последить!
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android