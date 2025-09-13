«Уралочка-НТМК» обыграла «Динамо-Ак Барс» в матче 5-го тура Кубка Победы

Сегодня, 13 сентября, продолжается Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 4-го тура проводят команды группы Б. «Уралочка-НТМК» обыграла «Динамо-Ак Барс» со счётом 3:1 (25:22, 25:23, 16:25, 25:22).

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины:

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 3:1 (25:22, 25:23, 16:25, 25:22).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».