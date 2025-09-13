Сборная Польши обыграла Румынию в матче чемпионата мира — 2025

Мужская сборная Польши по волейболу уверенно стартовала на чемпионате мира – 2025, который проходит на Филиппинах. В матче 1-го тура поляки одержали победу над представителями Румынии. Встреча завершилась со счётом 3:0 (34:32, 25:15, 25:19).

В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах. В текущем розыгрыше чемпионата мира итальянцы попали в группу F со сборными Алжира, Бельгии и Украины.