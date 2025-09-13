Скидки
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей мужского ЧМ-2025 по волейболу на 13 сентября

Результаты матчей мужского ЧМ-2025 по волейболу на 13 сентября
В субботу, 13 сентября, на Филиппинах завершился второй игровой день чемпионата мира — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня соревнований.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Филиппины. Групповой этап, 1-й тур. Мужчины. Результаты:

  • США — Колумбия — 3:0 (25:20, 25:21, 25:14).
  • Канада — Ливия — 3:1 (22:25, 25:20, 25:12, 29:27).
  • Куба — Португалия — 1:3 (25:20, 22:25, 19:25, 19:25).
  • Япония — Турция — 0:3 (19:25, 23:25, 19:25).
  • Германия — Болгария — 0:3 (38:40, 22:25, 20:25).
  • Нидерланды — Катар — 3:1 (25:18, 25:23, 26:28, 25:23).
  • Словения — Чили — 3:0 (25:19, 25:20, 25:16).
  • Польша — Румыния — 3:0 (34:32, 25:15, 25:19).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах. В текущем розыгрыше чемпионата мира итальянцы попали в группу F со сборными Алжира, Бельгии и Украины.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу среди мужчин
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу среди мужчин
Сборная Польши обыграла Румынию в матче чемпионата мира — 2025
