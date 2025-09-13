Скидки
Главная Волейбол Новости

Расписание матчей мужского ЧМ-2025 по волейболу на 14 сентября

Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 14 сентября, на Филиппинах пройдёт очередной соревновательный день чемпионата мира — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего игрового дня.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Филиппины. Групповой этап, 1-й тур. Мужчины (время — московское):

5:30. Аргентина — Финляндия;
8:30. Иран — Египет;
9:00. Украина — Бельгия;
12:30. Сербия — Чехия;
13:00. Франция — Южная Корея;
16:00. Бразилия — Китай;
16:30. Италия — Алжир.

В чемпионате мира принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах. В текущем розыгрыше чемпионата мира итальянцы попали в группу F со сборными Алжира, Бельгии и Украины.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу среди мужчин
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу среди мужчин
