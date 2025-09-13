«Заречье-Одинцово» обыграло «Динамо-Метар» в матче 5-го тура Кубка Победы

Сегодня, 13 сентября, продолжается Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 5-го тура проводят команды группы Б. «Заречье-Одинцово» обыграло «Динамо-Метар» со счётом 3:1 (22:25, 25:22, 25:20, 25:15).

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины:

«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (22:25, 25:22, 25:20, 25:15).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».