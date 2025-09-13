«Заречье-Одинцово» обыграло «Динамо-Метар» в матче 5-го тура Кубка Победы
Поделиться
Сегодня, 13 сентября, продолжается Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 5-го тура проводят команды группы Б. «Заречье-Одинцово» обыграло «Динамо-Метар» со счётом 3:1 (22:25, 25:22, 25:20, 25:15).
Кубок Победы (ж) . Группа Б. 5-й тур
13 сентября 2025, суббота. 18:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 1
Динамо-Метар
Челябинск
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Максимова, Богданова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Динамо-Метар: Юникова, Дементьева, Яргычова, Стальная, Кудряшова, Форналева, Диких, Зворыгина, Бугаева, Зайцева, Иванкович, Емелина, Архипова, Ольховская
Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины:
«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (22:25, 25:22, 25:20, 25:15).
Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».
Материалы по теме
Комментарии
- 13 сентября 2025
-
21:12
-
20:36
-
18:39
-
18:19
-
17:24
-
12:15
-
11:51
-
10:58
-
09:53
-
09:42
-
09:30
- 12 сентября 2025
-
21:34
-
20:44
-
20:00
-
18:08
-
15:40
-
15:19
-
10:38
-
09:55
-
09:30
-
09:28
- 11 сентября 2025
-
22:25
-
10:24
- 10 сентября 2025
-
21:24
-
21:00
-
20:44
- 9 сентября 2025
-
14:43
- 7 сентября 2025
-
18:16
-
17:56
-
17:46
-
14:05
-
10:49
-
09:52
-
09:45
-
09:36