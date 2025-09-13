Скидки
Украина — Бельгия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
09:00 Мск
Волейбол Новости

«Заречье-Одинцово» обыграло «Динамо-Метар» в матче 5-го тура Кубка Победы

Комментарии

Сегодня, 13 сентября, продолжается Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 5-го тура проводят команды группы Б. «Заречье-Одинцово» обыграло «Динамо-Метар» со счётом 3:1 (22:25, 25:22, 25:20, 25:15).

Кубок Победы (ж) . Группа Б. 5-й тур
13 сентября 2025, суббота. 18:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 1
Динамо-Метар
Челябинск
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Максимова, Богданова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Динамо-Метар: Юникова, Дементьева, Яргычова, Стальная, Кудряшова, Форналева, Диких, Зворыгина, Бугаева, Зайцева, Иванкович, Емелина, Архипова, Ольховская

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины:

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Календарь Кубка Победы
Турнирная таблица Кубка Победы
