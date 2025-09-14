Скидки
Главная Волейбол Новости

Аргентина — Финляндия, результат матча 14 сентября, счёт 3:2, ЧМ по волейболу среди мужчин 2025

Сборная Аргентины обыграла Финляндию в матче ЧМ-2025, уступая 0:2 по сетам
Комментарии

Мужская сборная Аргентины по волейболу с трудной победы стартовала на чемпионате мира – 2025, который проходит на Филиппинах. В матче 1-го тура аргентинцы одержали победу над сборной Финляндии в пяти сетах. Встреча завершилась со счётом 3:2 (19:25, 18:25, 25:22, 25:22, 15:11).

ЧМ-2025 (м) . Группа C. 1-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Финляндия
Аргентина: Кукарцев - 20, Палонски - 19, Мартинес - 8, Лосер - 8, Гальего - 7, Гомес - 3, Серба - 3, Висентин - 2, Санчес - 1, Данани, Армоа, Де Чекко, Луэнгас, Хираудо
Финляндия: Йокела - 26, Марттила - 18, Тюйнисмаа - 17, Савонсалми - 11, Суихконен - 8, Иванов - 3, Ронкайнен, Тервапортти, Кёуккя, Хаапаниеми, Брейлин, Линдквист, Марттила, Каунисто

Во 2-м туре сборная Финляндии встретится с Францией, а аргентинцам будет противостоять национальная команда Южной Кореи.

В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу среди мужчин
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу среди мужчин
