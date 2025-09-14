Сборная Аргентины обыграла Финляндию в матче ЧМ-2025, уступая 0:2 по сетам

Мужская сборная Аргентины по волейболу с трудной победы стартовала на чемпионате мира – 2025, который проходит на Филиппинах. В матче 1-го тура аргентинцы одержали победу над сборной Финляндии в пяти сетах. Встреча завершилась со счётом 3:2 (19:25, 18:25, 25:22, 25:22, 15:11).

Во 2-м туре сборная Финляндии встретится с Францией, а аргентинцам будет противостоять национальная команда Южной Кореи.

В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.