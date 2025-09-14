Кубок Победы, женщины: расписание матчей на 14 сентября

Сегодня, 14 сентября, продолжится Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 6-го тура проведут команды группы «Б».

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины. Расписание матчей 14 сентября (время московское):

15:00. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

18:00. «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Заречье-Одинцово» (Московская область).

Групповой этап женского Кубка Победы продлится до 28 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».