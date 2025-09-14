Скидки
16:30 Мск
Главная Волейбол Новости

Бельгия – Украина, результат матча 14 сентября 2025, счет 3:0, ЧМ по волейболу среди мужчин 2025

Сборная Бельгии уверенно обыграла Украину на ЧМ-2025 по волейболу
Комментарии

Мужская сборная Бельгии по волейболу уверенно стартовала на чемпионате мира – 2025, который проходит на Филиппинах. В матче 1-го тура группы F бельгийцы одержали победу над Украиной. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:17, 25:22).

ЧМ-2025 (м) . Группа F. 1-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 09:00 МСК
Украина
Окончен
0 : 3
Бельгия
Украина: Тупчий - 13, Янчук - 8, Ковалёв - 8, Дрозд - 4, Семенюк - 3, Полуян - 3, Синица, Щитков, Бойко, Киселюк, Пампушко, Тодуа, Урывкин, Коваль
Бельгия: Реджерс - 23, Ротти - 13, Деру - 12, Колман - 6, Фафшампс - 2, Д'Хюлст, Пласки, Д'Хеер, Десме, Ван Хойвеген, Вервимп, Дермо, Лантсот, Перен

В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах. В текущем розыгрыше чемпионата мира итальянцы попали в группу F со сборными Алжира, Бельгии и Украины.

