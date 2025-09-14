Сборная Франции по волейболу без проблем обыграла Южную Корею на ЧМ-2025

Мужская сборная Франции по волейболу уверенно стартовала на чемпионате мира – 2025, который проходит на Филиппинах. В матче 1-го тура группы С французы одержали победу над Южной Кореей. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:12, 25:18, 25:16).

В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах. В текущем розыгрыше чемпионата мира итальянцы попали в группу F со сборными Алжира, Бельгии и Украины.