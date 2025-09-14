Сборная Франции по волейболу без проблем обыграла Южную Корею на ЧМ-2025
Мужская сборная Франции по волейболу уверенно стартовала на чемпионате мира – 2025, который проходит на Филиппинах. В матче 1-го тура группы С французы одержали победу над Южной Кореей. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:12, 25:18, 25:16).
ЧМ-2025 (м) . Группа C. 1-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Южная Корея
Франция: Патри - 16, Клевено - 9, Ле Гофф - 8, Нгапет - 7, Шиненьезе - 6, Бризар - 4, Фор - 3, Луати - 2, Гребенников, Тоньютти, Энно, Дьез, Жуффруа, Юэтс
Южная Корея: Су Бон - 9, Им - 7, Джун Хёк - 5, Ча Ён - 4, Хан Ён - 3, Хо Джин - 2, На - 1, Чхан Сон - 1, Ый, Тхэ Джун, Дживон, Кён Мин, Сон Джин, Джи Хан
В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября.
Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах. В текущем розыгрыше чемпионата мира итальянцы попали в группу F со сборными Алжира, Бельгии и Украины.
