Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Алжир. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Франция – Южная Корея, результат матча 14 сентября 2025, счет 3:0, ЧМ по волейболу среди мужчин 2025

Сборная Франции по волейболу без проблем обыграла Южную Корею на ЧМ-2025
Комментарии

Мужская сборная Франции по волейболу уверенно стартовала на чемпионате мира – 2025, который проходит на Филиппинах. В матче 1-го тура группы С французы одержали победу над Южной Кореей. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:12, 25:18, 25:16).

ЧМ-2025 (м) . Группа C. 1-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Южная Корея
Франция: Патри - 16, Клевено - 9, Ле Гофф - 8, Нгапет - 7, Шиненьезе - 6, Бризар - 4, Фор - 3, Луати - 2, Гребенников, Тоньютти, Энно, Дьез, Жуффруа, Юэтс
Южная Корея: Су Бон - 9, Им - 7, Джун Хёк - 5, Ча Ён - 4, Хан Ён - 3, Хо Джин - 2, На - 1, Чхан Сон - 1, Ый, Тхэ Джун, Дживон, Кён Мин, Сон Джин, Джи Хан

В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах. В текущем розыгрыше чемпионата мира итальянцы попали в группу F со сборными Алжира, Бельгии и Украины.

Материалы по теме
Ну и звездопад! Кто из топ-игроков пропустит мужской ЧМ-2025 по волейболу
Ну и звездопад! Кто из топ-игроков пропустит мужской ЧМ-2025 по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android