Главная Волейбол Новости

«Уралочка-НТМК» обыграла «Динамо-Метар» в матче 6-го тура Кубка Победы

«Уралочка-НТМК» обыграла «Динамо-Метар» в матче 6-го тура Кубка Победы
Сегодня, 14 сентября, продолжился Кубок Победы — 2025 по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. В матче 6-го тура «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) обыграла «Динамо-Метар» из Челябинска. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:16, 21:25, 25:19, 25:17).

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины:

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (22:25, 25:22, 25:20, 25:15).

Групповой этап женского Кубка Победы продлится до 28 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Календарь Кубка Победы
Турнирная таблица Кубка Победы
