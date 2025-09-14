Скидки
16:30 Мск
Волейбол Новости

Италия — Алжир, результат матча 14 сентября, счёт 3:0, ЧМ-2025 по волейболу

Италия уверенно обыграла Алжир в матче чемпионата мира — 2025 по волейболу
Комментарии

Мужская сборная Италии по волейболу успешно стартовала на чемпионате мира – 2025, который проходит на Филиппинах. В матче 1-го тура группы F итальянцы одержали победу над Алжиром. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:13, 25:22, 25:17).

ЧМ-2025 (м) . Группа F. 1-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Италия
Окончен
3 : 0
Алжир
Италия: Микьелетто - 15, Боттоло - 13, Романо - 11, Руссо - 8, Андзани - 4, Гарджуло - 2, Джаннелли - 1, Балазо, Сбертоли, Сани, Рыхлицки, Галасси, Паче, Порро
Алжир: Дур - 11, Иккен - 10, Хосни - 9, Буюсеф - 2, Амрат - 2, Шикхи - 1, Араб, Зерука, Кадри, Буруба, Деккиш, Аби-Айяд, Фарук, Хамимес

В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах. В текущем розыгрыше чемпионата мира итальянцы попали в группу F со сборными Алжира, Бельгии и Украины.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу среди мужчин
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
Сборная Франции по волейболу без проблем обыграла Южную Корею на ЧМ-2025
