Главная Волейбол Новости

Бразилия — Китай, результат матча 14 сентября, счёт 3:1, ЧМ-2025 по волейболу среди мужчин

Сборная Бразилии обыграла Китай в матче группового этапа на ЧМ-2025 по волейболу
Комментарии

Мужская сборная Бразилии по волейболу с победы стартовала на чемпионате мира – 2025, который проходит на Филиппинах. В матче 1-го тура группы H представители Бразилии одержали победу над Китаем. Встреча завершилась со счётом 3:1 (19:25, 25:23, 25:22, 25:21).

ЧМ-2025 (м) . Группа H. 1-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 1
Китай
Бразилия: Бенто Бучмеюк - 17, Нунес да Кунья Джуниор - 14, Соуза - 13, Лукарелли - 10, Гуалберто - 10, Онорато - 4, Соуза - 3, Крелинг - 1, Гонсалвес, Фернандес, Биспо, Насименто, Бергман, Шизоба
Китай: Шикунь - 12, Лю - 10, Ли - 9, Бинь - 9, Юнчжень - 8, Чуань - 5, Вэнь - 4, Хэбинь, Юаньтай, Яочэнь, Цзи, Чжэцзя, Цзуншуай, Ли

В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах. В текущем розыгрыше чемпионата мира итальянцы попали в группу F со сборными Алжира, Бельгии и Украины.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу среди мужчин
Сетка ЧМ-2025 по волейболу среди мужчин
Италия уверенно обыграла Алжир в матче чемпионата мира — 2025 по волейболу
