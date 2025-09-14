Результаты матчей мужского ЧМ-2025 по волейболу на 14 сентября

Сегодня, 14 сентября, на Филиппинах прошёл очередной соревновательный день чемпионата мира — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего игрового дня.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Филиппины. Групповой этап, 1-й тур. Мужчины. Результаты 14 сентября:

Аргентина — Финляндия — 3:2 (19:25, 18:25, 25:22, 25:22, 15:11).

Иран — Египет — 1:3 (17:25, 25:16, 23:25, 20:25).

Украина — Бельгия — 0:3 (16:25, 17:25, 22:25).

Сербия — Чехия — 0:3 (22:25, 23:25, 20:25).

Франция — Южная Корея — 3:0 (25:12, 25:18, 25:16).

Бразилия — Китай — 3:1 (19:25, 25:23, 25:22, 25:21).

Италия — Алжир — 3:0 (25:13, 25:22, 25:17).

В чемпионате мира принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах. В текущем розыгрыше чемпионата мира итальянцы попали в группу F со сборными Алжира, Бельгии и Украины.