Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Заречье-Одинцово» на Кубке Победы

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Заречье-Одинцово» на Кубке Победы
Комментарии

Сегодня, 13 сентября, продолжается Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 6-го тура проводят команды группы Б. «Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (25:23, 25:20: 25:17).

Кубок Победы (ж) . Группа Б. 6-й тур
14 сентября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Заречье-Одинцово
Московская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Макарова, Мухаметшина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Мухортова, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Коновалова
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Максимова, Богданова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова, Каримова

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины:

  • «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:0 (25:23, 25:20: 25:17).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Календарь Кубка Победы
Турнирная таблица Кубка Победы
Материалы по теме
«Уралочка-НТМК» обыграла «Динамо-Метар» в матче 6-го тура Кубка Победы
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android