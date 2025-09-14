Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Заречье-Одинцово» на Кубке Победы

Сегодня, 13 сентября, продолжается Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 6-го тура проводят команды группы Б. «Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» со счётом 3:0 (25:23, 25:20: 25:17).

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:0 (25:23, 25:20: 25:17).

Групповой этап женского турнира Кубка Победы продлится до 28 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».