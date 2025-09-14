Расписание матчей мужского ЧМ-2025 по волейболу на 15 сентября

В понедельник, 15 сентября, на Филиппинах пройдёт очередной соревновательный день чемпионата мира — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвёртого игрового дня.
Чемпионат мира по волейболу — 2025. Филиппины. Групповой этап, 1-й тур. Мужчины (время — московское):
- 5:00. Куба — Колумбия;
- 5:30. Турция — Ливия;
- 8:30. Германия — Чили;
- 9:00. Япония — Канада;
- 12:30. Словения — Болгария;
- 13:00. Нидерланды — Румыния;
- 16:00. США — Португалия;
- 16:30. Польша — Катар.
В чемпионате мира принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп.
Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах. В текущем розыгрыше чемпионата мира итальянцы попали в группу F со сборными Алжира, Бельгии и Украины.