Кубок Победы, женщины: результаты матчей на 14 сентября

Сегодня, 14 сентября, продолжился Кубок Победы по волейболу среди лучших команд женской Суперлиги. Матчи 6-го тура провели команды группы «Б».

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Женщины. Результаты матчей 14 сентября:

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:1 (25:16, 21:25, 25:19, 25:17).

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:0 (25:23, 25:20: 25:17).

Групповой этап женского Кубка Победы продлится до 28 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».