Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Катар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Кубок Победы, мужчины: расписание матчей на 15 сентября

Кубок Победы, мужчины: расписание матчей на 15 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 сентября, стартует розыгрыш Кубка Победы по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня группового этапа турнира.

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Мужчины. Расписание матчей 15 сентября (время московское):

  • 15:30. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Урал» (Уфа).
  • 16:00. «Зенит-Казань» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово).
  • 18:30. «Белогорье» (Белгород) — «Локомотив» (Новосибирск).
  • 19:00. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Динамо» (Москва).

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Материалы по теме
Безумный старт на мужском волейбольном ЧМ-2025! Сенсации начались с первого дня
Безумный старт на мужском волейбольном ЧМ-2025! Сенсации начались с первого дня
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android