Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Катар. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Япония — Канада, результат матча 15 сентября 2025, счет 0:3, ЧМ по волейболу среди мужчин 2025

Япония проиграла Канаде в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2025
Комментарии

Мужская сборная Канады одержала победу над Японией на чемпионате мира — 2025, который проходит на Филиппинах. В матче 2-го тура группы G канадцы уверенно обыграли японцев. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:22).

Японцы потерпели второе поражение на ЧМ-2025, Канада одержала вторую победу.

ЧМ-2025 (м) . Группа G. 2-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 09:00 МСК
Япония
Окончен
0 : 3
Канада
Япония: Такахаси - 11, Мияура - 10, Оцука - 7, Исикава - 5, Нисияма - 3, Эбадедан-Дан - 3, Сато - 2, Онодэра - 1, Оя, Огава, Каи, Нисимото, Ямамото, Эйро
Канада: Вернон-Эванс - 14, Хоаг - 13, Гайма - 9, Хеслинга - 8, Маккарти - 6, Херр - 3, Эльсер, Хоу, Эльгерт, Кентшински, Янг, Шнитцер, Луи, Каррье

В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах. В текущем розыгрыше чемпионата мира итальянцы попали в группу F со сборными Алжира, Бельгии и Украины.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
Материалы по теме
Безумный старт на мужском волейбольном ЧМ-2025! Сенсации начались с первого дня
Безумный старт на мужском волейбольном ЧМ-2025! Сенсации начались с первого дня
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android