Сборная США одержала вторую подряд уверенную победу на групповом этапе ЧМ по волейболу

Мужская сборная США по волейболу одержала вторую подряд победу в групповом этапе чемпионата мира – 2025 без потери сетов.

Во втором туре группового этапа американские волейболисты со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:17) обыграли команду Португалии.

В первом матче группы D американцы тоже со счётом 3:0 обыграли сборную Колумбии.

В третьем туре группового этапа сборную США ожидает матч с Кубой.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.