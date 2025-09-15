Скидки
Главная Волейбол Новости

США – Португалия, результат матча 15 сентября 2025, счет 3:0, ЧМ по волейболу среди мужчин 2025

Сборная США одержала вторую подряд уверенную победу на групповом этапе ЧМ по волейболу
Комментарии

Мужская сборная США по волейболу одержала вторую подряд победу в групповом этапе чемпионата мира – 2025 без потери сетов.

ЧМ-2025 (м) . Группа D. 2-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 16:00 МСК
США
Окончен
3 : 0
Португалия
США: Гарсиа - 11, Эверт - 11, Чэмплин - 10, МакГенри - 8, Джендрик II - 7, Кристенсон - 3, Энсинг, Пастёр, Дагостино, Аверилл, Ма'а, Робинсон, Шоджи, Нидж
Португалия: Мартинш - 12, Пинто - 9, Маркеш - 8, Тавареш - 6, Цветичанин - 3, Родригеш - 3, Перейра - 2, Диас - 1, Сантос, Феррейра, Казаш, Виолаш, Соуза, Менезеш

Во втором туре группового этапа американские волейболисты со счётом 3:0 (25:19, 25:22, 25:17) обыграли команду Португалии.

В первом матче группы D американцы тоже со счётом 3:0 обыграли сборную Колумбии.

В третьем туре группового этапа сборную США ожидает матч с Кубой.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу (м)
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу (м)
