Аргентина — Южная Корея. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
05:30 Мск
Волейбол

«Зенит» СПб обыграл «Динамо-Урал» в матче Кубка Победы

Волейбольный клуб «Зенит» СПб выиграл у уфимского «Динамо-Урал» в матче группы «Б» 1-го тура Кубка Победы. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Кубок Победы (м) . Группа Б. 1-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 15:30 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Динамо-Урал
Уфа
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис
Динамо-Урал: Ушков, Пирайнен, Мельников, Якутин, Сподобец, Чанчиков, Урсов, Брагин, Кой, Чекмизов, Заволжский, Скворцов

В группе «Б» «Зенит» СПб занимает первую строчку, после одной игры на счету клуба три очка. Уфимское «Динамо-Урал» располагается на третьем месте в группе, на данный момент клуб не имеет в активе ни одного очка. Также в группе «Б» находятся новосибирский «Локомотив» и белгородское «Белогорье».

Во 2-м туре 16 сентября петербургский «Зенит» встретится с новосибирским «Локомотивом». Следующим соперником «Динамо-Урал» станет белгородское «Белогорье».

Кубок Победы по волейболу среди мужчин продлится до 12 октября.

