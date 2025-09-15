Скидки
Главная Волейбол Новости

«Зенит-Казань» всухую обыграл «Кузбасс» в матче 1-го тура Кубка Победы

«Зенит-Казань» всухую обыграл «Кузбасс» в матче 1-го тура Кубка Победы
Комментарии

Казанский волейбольный клуб «Зенит-Казань» выиграл у кемеровского «Кузбасса» со счётом 3:0 в матче 1-го тура Кубка Победы в группе «А».

Кубок Победы (м) . Группа A. 1-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 16:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Кузбасс
Кемерово
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Романовский, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Граханцев, Бехтерев
Кузбасс: Коваликов, Бурмистров, Тихонов, Клюпа, Ионов, Коченов, Каштанов, Супрунов, Морозов, Сиденко, Хисматуллин, Юльмухаметов, Напольских

В своей группе «Зенит-Казань» занимает первую строчку после одной игры и имеет в активе три очка. «Кузбасс» Кемерово после проигрыша не набрал ни одного очка. Также в группе «А» находятся «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор, Ленинградская область) и московское «Динамо».

Во втором туре, 16 сентября, клуб из Казани встретится с «Динамо» Москва, «Кузбасс» Кемерово сыграет с «Динамо» из Соснового Бора.

Турнир по волейболу «Кубок Победы» среди мужчин продлится с 14 сентября по 12 октября.

