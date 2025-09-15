«Зенит-Казань» всухую обыграл «Кузбасс» в матче 1-го тура Кубка Победы

Казанский волейбольный клуб «Зенит-Казань» выиграл у кемеровского «Кузбасса» со счётом 3:0 в матче 1-го тура Кубка Победы в группе «А».

В своей группе «Зенит-Казань» занимает первую строчку после одной игры и имеет в активе три очка. «Кузбасс» Кемерово после проигрыша не набрал ни одного очка. Также в группе «А» находятся «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор, Ленинградская область) и московское «Динамо».

Во втором туре, 16 сентября, клуб из Казани встретится с «Динамо» Москва, «Кузбасс» Кемерово сыграет с «Динамо» из Соснового Бора.

Турнир по волейболу «Кубок Победы» среди мужчин продлится с 14 сентября по 12 октября.