Аргентина — Южная Корея. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
05:30 Мск
Волейбол Новости

Польша – Катар, результат матча 15 сентября 2025, счет 3:0, ЧМ по волейболу среди мужчин 2025

Сборная Польши уверенно обыграла Катар на групповом этапе ЧМ-2025 по волейболу
Мужская сборная Польши уверенно обыграла команду Катара во втором туре группового этапа чемпионата мира – 2025 по волейболу. Матч завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:14, 25:19) в пользу поляков.

ЧМ-2025 (м) . Группа B. 2-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Польша
Окончен
3 : 0
Катар
Польша: Семенюк - 13, Кохановски - 8, Сасак - 8, Леон - 7, Хубер - 6, Шальпук - 3, Якубишак - 2, Коменда - 1, Новак - 1, Попивчак, Курек, Гранечны, Форналь, Фирлей
Катар: Папемагет - 8, Васич - 8, Углаф - 6, Абдалла - 6, Видаталла - 4, Бакри - 4, Алкувари - 2, Георгиев - 1, Рибейро, Сулайман, Абунабот, Ибраим, Наджи, Махди

Свой следующий матч в рамках группы B Польша проведёт с командой Нидерландов.

Отметим, что Польша и Нидерланды в текущий момент делят лидерство в группе B, выиграв оба своих стартовых матча.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу (м)
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу (м)
