Сборная Польши уверенно обыграла Катар на групповом этапе ЧМ-2025 по волейболу

Мужская сборная Польши уверенно обыграла команду Катара во втором туре группового этапа чемпионата мира – 2025 по волейболу. Матч завершился со счётом 3:0 (25:21, 25:14, 25:19) в пользу поляков.

Свой следующий матч в рамках группы B Польша проведёт с командой Нидерландов.

Отметим, что Польша и Нидерланды в текущий момент делят лидерство в группе B, выиграв оба своих стартовых матча.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.