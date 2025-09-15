Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ЧМ-2025 по волейболу среди мужчин: результаты на 15 сентября, календарь, таблица

Сегодня, 15 сентября, на Филиппинах прошёл четвёртый соревновательный день чемпионата мира — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Филиппины. Групповой этап, 2-й тур, четвёртый игровой день. Мужчины. Результаты 15 сентября:

Группа В

Нидерланды — Румыния — 3:0 (25:23, 26:24, 26:24).

Польша — Катар — 3:0 (25:21, 25:14, 25:19).

Группа D

Куба — Колумбия — 3:0 (25:22, 25:21, 25:20).

США — Португалия — 3:0 (25:19, 25:22, 25:17).

Группа Е

Германия — Чили — 3:0 (25:17, 25:23, 25:21).

Словения — Болгария — 2:3 (19:25, 14:25, 25:18, 25:23, 13:15).

Группа G

Турция — Ливия — 3:1 (25:18, 23:25, 25:14, 25:16).

Япония — Канада — 0:3 (20:25, 23:25, 22:25).