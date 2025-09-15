«Белогорье» всухую обыграло новосибирский «Локомотив» в матче Кубка Победы

Волейбольный клуб «Белогорье» Белгород одержал сухую победу над новосибирским «Локомотивом» в 1-м туре матча Кубка Победы в группе «Б». Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

После одной игры в активе белгородского «Белогорья» три очка. Клуб занимает второе место в турнирной таблице своей группы. Новосибирский «Локомотив» не имеет ни одного очка.

Также в группе «Б» находятся уфимский «Динамо-Урал», который не имеет очков после первого матча, и «Зенит» Санкт-Петербург, который занимает первую строчку в таблице после победы в своей первой игре.

Следующим соперником «Белогорья» Белгород станет «Динамо-Урал» Уфа. «Локомотив» Новосибирск сыграет с петербургским «Зенитом».