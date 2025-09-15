«Белогорье» всухую обыграло новосибирский «Локомотив» в матче Кубка Победы
Волейбольный клуб «Белогорье» Белгород одержал сухую победу над новосибирским «Локомотивом» в 1-м туре матча Кубка Победы в группе «Б». Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Кубок Победы (м) . Группа Б. 1-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 18:30 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 0
Локомотив
Новосибирск
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Катранжи, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Захаров, Заболотников, Малыхин, Ефимов, Стороженко, Голубев
Локомотив: Николов, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Николаев, Деру, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Широков, Гуляев, Драгунов, Лызик, Казаченков, Вылков, Ефремов, Куркаев, Вишняков, Кривитченко, Курбанов
После одной игры в активе белгородского «Белогорья» три очка. Клуб занимает второе место в турнирной таблице своей группы. Новосибирский «Локомотив» не имеет ни одного очка.
Также в группе «Б» находятся уфимский «Динамо-Урал», который не имеет очков после первого матча, и «Зенит» Санкт-Петербург, который занимает первую строчку в таблице после победы в своей первой игре.
Следующим соперником «Белогорья» Белгород станет «Динамо-Урал» Уфа. «Локомотив» Новосибирск сыграет с петербургским «Зенитом».
