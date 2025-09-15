Расписание матчей мужского ЧМ-2025 по волейболу на 16 сентября

Во вторник, 16 сентября, на Филиппинах пройдёт пятый соревновательный день чемпионата мира — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Филиппины. Групповой этап, 2-й тур. Мужчины (время — московское). Расписание матчей на 16 сентября

5:00. Бразилия – Чехия.

5:30. Аргентина – Южная Корея.

8:30. Иран – Тунис.

9:00. Украина – Алжир.

12:30. Филиппины – Египет.

13:00. Франция – Финляндия.

16:00. Сербия – Китай.

16:30. Италия – Бельгия.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.