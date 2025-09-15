Скидки
Волейбол

«Динамо-ЛО» всухую проиграло «Динамо» Москва в матче Кубка Победы

Комментарии

Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» (г. Сосновый Бор) всухую проиграл московскому «Динамо» в 1-м туре матча Кубка Победы в группе «А». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Кубок Победы (м) . Группа A. 1-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Динамо-ЛО: Ковалев, Коленковский, Воронков, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Курбатов, Дмитриев, Литвин, Борило, Авдоченко, Керминен, Мурашко
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

После одной игры на счету «Динамо-ЛО» ноль очков, клуб занимает последнее место в таблице. «Динамо» Москва после 1-го тура набрало три очка, что обеспечило ему второе место в турнирной таблице.

Также в группе А находится «Зенит» Казань, который после первой победы имеет в активе три очка и занимает первое место в таблице. «Кузбасс» Кемерово после проигрыша в 1-м туре имеет ноль очков.

Следующим соперником «Динамо-ЛО» станет кемеровский «Кузбасс». Московское «Динамо» во втором туре встретится с казанским «Зенитом».

