Иран — Тунис. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
08:30 Мск
Волейбол

Кубок Победы, мужчины: результаты матчей на 15 сентября

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 15 сентября, прошёл первый тур Кубка Победы – 2025 по волейболу среди лучших команд мужской Суперлиги. Матчи первого тура провели команды групп «А» и «Б».

Кубок Победы по волейболу – 2025. Групповой этап, первый тур. Мужчины. Результаты 15 сентября:

Группа «А»:

  • «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) – «Динамо М» (Москва) – 0:3 (15:25, 18:25, 16:25);
  • «Зенит-Казань» (Казань)  – «Кузбасс» (Кемерово) – 3:0 (25:21, 25:12, 25:20).

Группа «Б»:

  • «Белогорье» (Белгород) – «Локомотив» (Новосибирск) – 3:0 (25:22, 25:22, 25:22);
  • «Зенит СПб» (Санкт-Петербург) – «Динамо-Урал» (Уфа) – 3:1 (25:23, 18:25, 25:19, 25:21).

В Кубке Победы среди мужчин принимают участие восемь команд чемпионата России — 2024/2025.

Групповой этап турнира завершится 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Турнирная таблица Кубка Победы по волейболу среди мужчин
Календарь Кубка Победы по волейболу среди мужчин
