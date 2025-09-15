Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Франция — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Нам не хватало Владимира Романовича». Директор «Зенита» СПб — об отсутствии чемпионства

«Нам не хватало Владимира Романовича». Директор «Зенита» СПб — об отсутствии чемпионства
Аудио-версия:
Комментарии

Директор мужского волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Анатолий Хайбулкин на пресс-конференции, посвящённой старту сезона-2025/2026, рассказал, чего не хватало клубу для чемпионства.

«Нам не хватало Владимира Романовича и такой комплектации, как сейчас.

А если говорить серьёзно, то очень много влияют условия, мы их постепенно создаём. Практически у всех команд, находящихся в первой шестёрке, есть свои залы. Современные, на очень высоком уровне. И там всё есть.

Вы знаете, что этому залу, в котором мы тренируемся и будем проводить много домашних матчей, много лет. В то время – да, это был современный зал. Сегодня для такой работы требуется что-то более современное. Очень многое решают условия, и я надеюсь – чемпионство не за горами», – приводит слова Хайбулкина пресс-служба клуба на официальном сайте.

Материалы по теме
«Зенит» СПб обыграл «Динамо-Урал» в матче Кубка Победы
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android