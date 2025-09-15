«Нам не хватало Владимира Романовича». Директор «Зенита» СПб — об отсутствии чемпионства

Директор мужского волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Анатолий Хайбулкин на пресс-конференции, посвящённой старту сезона-2025/2026, рассказал, чего не хватало клубу для чемпионства.

«Нам не хватало Владимира Романовича и такой комплектации, как сейчас.

А если говорить серьёзно, то очень много влияют условия, мы их постепенно создаём. Практически у всех команд, находящихся в первой шестёрке, есть свои залы. Современные, на очень высоком уровне. И там всё есть.

Вы знаете, что этому залу, в котором мы тренируемся и будем проводить много домашних матчей, много лет. В то время – да, это был современный зал. Сегодня для такой работы требуется что-то более современное. Очень многое решают условия, и я надеюсь – чемпионство не за горами», – приводит слова Хайбулкина пресс-служба клуба на официальном сайте.