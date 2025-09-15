«У меня команда шоуменов!» Алекно — о подкасте капитана клуба Дениса Черейского

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал новый творческий проект капитана команды Дениса Черейского, который начал записывать собственные подкасты.

«Очень рад, что у меня команда шоуменов! А если серьёзно, то, конечно, отношусь к этому положительно. Если это не мешает основной работе, то работа с публикой, как Денис говорит, и дети там, и подростки, — почему нет. Пока я на его работе не ощущаю отклонений от параллельной деятельности, значит, всё хорошо», – приводит слова Алекно пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, Денис Черейский занимает место капитана клуба в отсутствие либеро команды Жени Гребенникова. Сейчас двукратный олимпийский чемпион принимает участие в чемпионате мира по волейболу в составе сборной Франции.