Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Бельгия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Бразилия — Чехия, результат матча 16 сентября 2025, счёт 3:0, 2-й тур группового этапа ЧМ-2025

Сборная Бразилии уверенно обыграла Чехию и вышла в единоличные лидеры группы H ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 15 на 16 сентября завершился матч группового этапа чемпионата мира – 2025 по волейболу, в котором мужская сборная Бразилии уверенно обыграла команду Чехии во 2-м туре соревнований. Матч завершился со счётом 3:0 (25:11, 25:22, 25:18) в пользу южноамериканцев.

ЧМ-2025 (м) . Группа H. 2-й тур
16 сентября 2025, вторник. 05:00 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Чехия
Бразилия: Соуза - 12, Бенто Бучмеюк - 11, Нунес да Кунья Джуниор - 10, Лукарелли - 9, Гуалберто - 8, Крелинг - 2, Соуза - 2, Гонсалвес, Фернандес, Биспо, Онорато, Насименто, Бергман, Шизоба
Чехия: Вашина - 14, Галабов - 9, Индра - 6, Климеш - 4, Шотола - 3, Зайичек - 1, Драгоневский, Моник, Бартунек, Лицек, Срб, Коваржик, Полак, Бенда

Свой следующий матч в рамках группы H Бразилия проведёт с командой Сербии. Матч состоится 18 сентября. Чехи в третьей встрече группового этапа сыграют с национальной командой Китая.

Отметим, что Бразилия возглавляет квартет H, выиграв оба своих стартовых матча. Чехия располагается на второй строчке с тремя очками (одна победа), а Китай и Сербия провели лишь по одной игре, не набрав очков.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
Материалы по теме
Расписание матчей мужского ЧМ-2025 по волейболу на 16 сентября

Самый высокий волейболист России:

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android