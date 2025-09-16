Сборная Бразилии уверенно обыграла Чехию и вышла в единоличные лидеры группы H ЧМ-2025

В ночь с 15 на 16 сентября завершился матч группового этапа чемпионата мира – 2025 по волейболу, в котором мужская сборная Бразилии уверенно обыграла команду Чехии во 2-м туре соревнований. Матч завершился со счётом 3:0 (25:11, 25:22, 25:18) в пользу южноамериканцев.

Свой следующий матч в рамках группы H Бразилия проведёт с командой Сербии. Матч состоится 18 сентября. Чехи в третьей встрече группового этапа сыграют с национальной командой Китая.

Отметим, что Бразилия возглавляет квартет H, выиграв оба своих стартовых матча. Чехия располагается на второй строчке с тремя очками (одна победа), а Китай и Сербия провели лишь по одной игре, не набрав очков.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.

