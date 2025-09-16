Скидки
Аргентина — Южная Корея, результат матча 16 сентября 2025, счёт 3:1, 2-й тур группового этапа ЧМ-2025

Сборная Аргентины переиграла команду Южной Кореи и упрочила лидерство в группе С ЧМ-2025
Аудио-версия:
В ночь с 15 на 16 сентября завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025 по волейболу, в котором мужская сборная Аргентины одолела команду Южной Кореи во 2-м туре соревнований. Матч завершился со счётом 3:1 (25:22, 23:25, 25:21, 25:18) в пользу южноамериканцев.

ЧМ-2025 (м) . Группа C. 2-й тур
16 сентября 2025, вторник. 05:30 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 1
Южная Корея
Аргентина: Кукарцев - 21, Висентин - 20, Лосер - 12, Палонски - 11, Гальего - 7, Де Чекко - 4, Серба - 2, Санчес, Мартинес, Гомес, Данани, Армоа, Луэнгас, Хираудо
Южная Корея: Су Бон - 17, Им - 15, Ча Ён - 9, Джун Хёк - 7, Хан Ён - 6, Ый - 2, На - 2, Хо Джин - 1, Тхэ Джун, Дживон, Кён Мин, Сон Джин, Чхан Сон, Джи Хан

Свой следующий матч в рамках группы С Аргентина проведёт с командой Франции. Матч состоится 18 сентября. Корейцы в третьей встрече группового этапа сыграют с национальной командой Финляндии.

Отметим, что Аргентина возглавляет квартет С, выиграв оба своих стартовых матча (шесть очков). Южная Корея располагается на последней, четвёртой строчке, не набрав очков, а Франция и Финляндия провели лишь по одной игре. У французской национальной команды три очка (одна победа), а финны очков не набрали.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
Сборная Бразилии уверенно обыграла Чехию и вышла в единоличные лидеры группы H ЧМ-2025

Виды волейбола, о которых вы не знали:

