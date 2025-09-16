Сборная Аргентины переиграла команду Южной Кореи и упрочила лидерство в группе С ЧМ-2025

В ночь с 15 на 16 сентября завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025 по волейболу, в котором мужская сборная Аргентины одолела команду Южной Кореи во 2-м туре соревнований. Матч завершился со счётом 3:1 (25:22, 23:25, 25:21, 25:18) в пользу южноамериканцев.

Свой следующий матч в рамках группы С Аргентина проведёт с командой Франции. Матч состоится 18 сентября. Корейцы в третьей встрече группового этапа сыграют с национальной командой Финляндии.

Отметим, что Аргентина возглавляет квартет С, выиграв оба своих стартовых матча (шесть очков). Южная Корея располагается на последней, четвёртой строчке, не набрав очков, а Франция и Финляндия провели лишь по одной игре. У французской национальной команды три очка (одна победа), а финны очков не набрали.

