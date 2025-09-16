Сборная Украины всухую обыграла Алжир в матче 2-го тура чемпионата мира — 2025

Сборная Украины одержала сухую победу над командой Алжира в матче 2-го тура на чемпионате мира по волейболу среди мужчин в группе F. Встреча завершилась со счётом 3:0.

На данный момент Украина имеет три очка и занимает третье место в турнирной таблице. Сборная Алжира после двух игр и двух поражений не заработала ни одного очка.

В 3-м туре сборная Украины встретится со сборной Италии, а соперником Алжира станет Бельгия.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.