Главная Волейбол Новости

Украина – Алжир, результат матча 16 сентября 2025, счет 3:0, ЧМ по волейболу среди мужчин 2025

Сборная Украины всухую обыграла Алжир в матче 2-го тура чемпионата мира — 2025
Комментарии

Сборная Украины одержала сухую победу над командой Алжира в матче 2-го тура на чемпионате мира по волейболу среди мужчин в группе F. Встреча завершилась со счётом 3:0.

ЧМ-2025 (м) . Группа F. 2-й тур
16 сентября 2025, вторник. 09:00 МСК
Украина
Окончен
3 : 0
Алжир
Украина: Янчук - 18, Тупчий - 12, Семенюк - 11, Дрозд - 9, Ковалёв - 8, Синица - 3, Щитков, Бойко, Полуян, Киселюк, Пампушко, Тодуа, Урывкин, Коваль
Алжир: Дур - 9, Иккен - 5, Буюсеф - 4, Хосни - 4, Фарук - 4, Шикхи - 2, Амрат - 1, Буруба - 1, Араб, Зерука, Кадри, Деккиш, Аби-Айяд, Хамимес

На данный момент Украина имеет три очка и занимает третье место в турнирной таблице. Сборная Алжира после двух игр и двух поражений не заработала ни одного очка.

В 3-м туре сборная Украины встретится со сборной Италии, а соперником Алжира станет Бельгия.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
