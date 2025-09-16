Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Катар — Румыния. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
05:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболисты «Зенита» уверенно обыграли «Локомотив» в матче Кубка Победы

Волейболисты «Зенита» уверенно обыграли «Локомотив» в матче Кубка Победы
Комментарии

Сегодня, 16 сентября, продолжился розыгрыш Кубка Победы по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. В матче группы «Б» «Зенит» из Санкт-Петербурга уверенно обыграл новосибирский «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 25:19).

Кубок Победы (м) . Группа Б. 2-й тур
16 сентября 2025, вторник. 15:30 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Локомотив: Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Николаев, Феоктистов, Маркин, Шахбанмирзаев, Бенкович, Лызик, Казаченков, Куркаев, Вишняков, Кривитченко, Курбанов
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Мужчины:
«Зенит СПб» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:0 (25:23, 25:20, 25:19).

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Календарь Кубка Победы
Турнирная таблица Кубка Победы
Материалы по теме
Сенсация на волейбольном ЧМ-2025. Япония не смогла выйти даже из группы
Сенсация на волейбольном ЧМ-2025. Япония не смогла выйти даже из группы
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android