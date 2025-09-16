Волейболисты «Зенита» уверенно обыграли «Локомотив» в матче Кубка Победы

Сегодня, 16 сентября, продолжился розыгрыш Кубка Победы по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. В матче группы «Б» «Зенит» из Санкт-Петербурга уверенно обыграл новосибирский «Локомотив». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:23, 25:20, 25:19).

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Мужчины:

«Зенит СПб» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:0 (25:23, 25:20, 25:19).

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».