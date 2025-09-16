Скидки
Главная Волейбол Новости

Сербия — Китай, результат матча 16 сентября, счёт 3:0, ЧМ-2025 по волейболу среди мужчин

Сборная Сербии уверенно обыграла Китай в матче чемпионата мира по волейболу
Комментарии

Мужская сборная Сербии уверенно обыграла команду Китая во 2-м туре группового этапа чемпионата мира – 2025 по волейболу. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:19, 29:27) в пользу сербов.

ЧМ-2025 (м) . Группа H. 2-й тур
16 сентября 2025, вторник. 16:00 МСК
Сербия
Окончен
3 : 0
Китай
Сербия: Лубурич - 17, Перич - 11, Неделькович - 11, Стефанович - 8, Куинджич - 4, Йовович - 2, Гайович - 1, Николич, Негич, Машулович, Ивович, Машулович, Тодорович, Брборич
Китай: Бинь - 16, Чуань - 9, Шикунь - 9, Юнчжень - 4, Лю - 3, Юаньтай - 2, Вэнь - 1, Цзи - 1, Хэбинь, Ли, Яочэнь, Чжэцзя, Цзуншуай, Ли

Свой следующий матч в рамках группы H Сербия проведёт с командой Бразилии. Сборная Китая далее сыграет с чешскими волейболистами.

Отметим, в группе H в текущий момент лидирует сборная Бразилии. Спортсмены выиграли оба своих стартовых матча.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
