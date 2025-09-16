Сборная Сербии уверенно обыграла Китай в матче чемпионата мира по волейболу

Мужская сборная Сербии уверенно обыграла команду Китая во 2-м туре группового этапа чемпионата мира – 2025 по волейболу. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:19, 29:27) в пользу сербов.

Свой следующий матч в рамках группы H Сербия проведёт с командой Бразилии. Сборная Китая далее сыграет с чешскими волейболистами.

Отметим, в группе H в текущий момент лидирует сборная Бразилии. Спортсмены выиграли оба своих стартовых матча.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.