«Динамо-ЛО» в четырёх партиях обыграло «Кузбасс» на Кубке Победы

Сегодня, 16 сентября, продолжился розыгрыш Кубка Победы по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. В матче группы «А» «Динамо-ЛО» из Ленинградской области уверенно обыграло кемеровский «Кузбасс». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:15, 25:22, 17:25, 25:22).

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Мужчины:

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:1 (25:15, 25:22, 17:25, 25:22).

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».