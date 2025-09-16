Скидки
«Динамо-ЛО» в четырёх партиях обыграло «Кузбасс» на Кубке Победы

Сегодня, 16 сентября, продолжился розыгрыш Кубка Победы по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. В матче группы «А» «Динамо-ЛО» из Ленинградской области уверенно обыграло кемеровский «Кузбасс». Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:15, 25:22, 17:25, 25:22).

Кубок Победы (м) . Группа A. 2-й тур
16 сентября 2025, вторник. 16:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 1
Кузбасс
Кемерово
Динамо-ЛО: Ковалев, Коленковский, Воронков, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Курбатов, Дмитриев, Литвин, Борило, Авдоченко, Керминен, Мурашко
Кузбасс: Коваликов, Бурмистров, Тихонов, Клюпа, Ионов, Коченов, Каштанов, Супрунов, Морозов, Сиденко, Хисматуллин, Юльмухаметов, Напольских

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Мужчины:

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:1 (25:15, 25:22, 17:25, 25:22).

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Календарь Кубка Победы
Турнирная таблица Кубка Победы
Новости. Волейбол
Все новости RSS

