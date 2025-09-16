Сборная Италии проиграла Бельгии во 2-м туре чемпионата мира по волейболу

Мужская сборная Италии проиграла Бельгии во 2-м туре группового этапа чемпионата мира – 2025 по волейболу. Встреча завершилась со счётом 2:3 (23:25, 20:25, 25:22, 25:21, 13:15).

Свой следующий матч в рамках группы F Италия проведёт с Украиной. Сборная Бельгии далее сыграет с волейболистами из Алжира. В группе F в текущий момент лидирует сборная Бельгии. Италия занимает второе место.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.