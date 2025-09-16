Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Катар — Румыния. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
05:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Италия — Бельгия, результат матча 16 сентября, счёт 2:3, ЧМ-2025 по волейболу

Сборная Италии проиграла Бельгии во 2-м туре чемпионата мира по волейболу
Комментарии

Мужская сборная Италии проиграла Бельгии во 2-м туре группового этапа чемпионата мира – 2025 по волейболу. Встреча завершилась со счётом 2:3 (23:25, 20:25, 25:22, 25:21, 13:15).

ЧМ-2025 (м) . Группа F. 2-й тур
16 сентября 2025, вторник. 16:30 МСК
Италия
Окончен
2 : 3
Бельгия
Италия: Боттоло - 17, Микьелетто - 16, Рыхлицки - 11, Романо - 8, Андзани - 6, Гарджуло - 5, Галасси - 4, Джаннелли - 3, Руссо - 2, Сбертоли - 1, Порро - 1, Балазо, Сани, Паче
Бельгия: Реджерс - 31, Деру - 17, Ротти - 16, Колман - 7, Д'Хеер - 7, Фафшампс - 1, Д'Хюлст, Пласки, Десме, Ван Хойвеген, Вервимп, Дермо, Лантсот, Перен

Свой следующий матч в рамках группы F Италия проведёт с Украиной. Сборная Бельгии далее сыграет с волейболистами из Алжира. В группе F в текущий момент лидирует сборная Бельгии. Италия занимает второе место.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
Материалы по теме
Сборная Сербии уверенно обыграла Китай в матче чемпионата мира по волейболу
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android