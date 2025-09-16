«Белогорье» без проблем обыграло «Динамо-Урал» в матче Кубка Победы

Сегодня, 16 сентября, продолжился розыгрыш Кубка Победы по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. В матче группы «Б» «Белогорье» из Белгорода уверенно обыграло «Динамо-Урал» из Уфы. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:17).

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Мужчины:

«Белогорье» (Белгород) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:0 (25:22, 25:20, 25:17).

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».