Волейбол Новости

Результаты матчей мужского ЧМ-2025 по волейболу на 16 сентября

Аудио-версия:
Комментарии

Во вторник, 16 сентября, на Филиппинах прошёл пятый соревновательный день чемпионата мира — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Чемпионат мира по волейболу — 2025. Филиппины. Групповой этап, 2-й тур. Мужчины. Результаты матчей на 16 сентября:

Бразилия – Чехия — 3:0 (25:11: 25:22, 25:18);
Аргентина – Южная Корея — 3:1 (25:22, 23:25, 25:21, 25:18);
Иран – Тунис — 3:1 (23:25, 25:20, 25:23, 25:16);
Украина – Алжир — 3:0 (25:17, 25:12, 25:11);
Филиппины – Египет — 3:1 (29:27, 23:25, 25:21, 25:21);
Франция – Финляндия — 2:3 (19:25, 25:17, 27:29, 25:21, 9:15);
Сербия – Китай — 3:0 (25:18, 25:19, 29:27);
Италия – Бельгия — 2:3 (21:25, 20:25, 25:22, 25:21, 13:15).

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
Сборная Италии проиграла Бельгии во 2-м туре чемпионата мира по волейболу
