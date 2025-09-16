Расписание матчей мужского ЧМ-2025 по волейболу на 17 сентября

В среду, 17 сентября, на Филиппинах пройдёт шестой соревновательный день чемпионата мира — 2025 по волейболу среди мужских команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
Чемпионат мира по волейболу — 2025. Филиппины. Групповой этап, 3-й тур. Мужчины (время — московское). Расписание матчей на 17 сентября
5:00. Португалия – Колумбия.
5:30. Катар – Румыния.
8:30. Болгария – Чили.
9:00. Канада – Турция.
12:30. США – Куба.
13:00. Польша – Нидерланды.
16:00. Словения – Германия.
16:30. Япония – Ливия.
Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября. Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.