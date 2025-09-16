«Зенит-Казань» в трёх сетах победил «Динамо» в матче Кубка Победы

Сегодня, 16 сентября, продолжился розыгрыш Кубка Победы по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. В матче группы «А» «Зенит-Казань» уверенно обыграл московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:23).

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Мужчины:

«Зенит-Казань» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:23).

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».