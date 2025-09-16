Скидки
Канада — Турция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
09:00 Мск
Волейбол Новости

«Зенит-Казань» в трёх сетах победил «Динамо» в матче Кубка Победы

«Зенит-Казань» в трёх сетах победил «Динамо» в матче Кубка Победы
Комментарии

Сегодня, 16 сентября, продолжился розыгрыш Кубка Победы по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. В матче группы «А» «Зенит-Казань» уверенно обыграл московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:23).

Кубок Победы (м) . Группа A. 2-й тур
16 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Романовский, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Граханцев, Бехтерев

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Мужчины:
«Зенит-Казань» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:23).

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Календарь Кубка Победы
Турнирная таблица Кубка Победы
