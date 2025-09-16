Скидки
Канада — Турция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
09:00 Мск
Волейбол

Кубок Победы, мужчины: результаты матчей на 16 сентября

Аудио-версия:
Сегодня, 16 сентября, продолжился розыгрыш Кубка Победы по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатии второго игрового дня группового этапа турнира.

Кубок Победы по волейболу. Групповой этап. Мужчины. Результаты матчей 16 сентября:

«Зенит СПб» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Новосибирск) — 3:0 (25:23, 25:20, 25:19);

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:1 (25:15, 25:22, 17:25, 25:22);

«Белогорье» (Белгород) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:0 (25:22, 25:20, 25:17);

«Зенит-Казань» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:23).

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Календарь Кубка Победы
Турнирная таблица Кубка Победы
