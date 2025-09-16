Игрок сборной Японии высказался о провальном выступлении команды на чемпионате мира — 2025

Волейболист сборной Японии Юки Исикава прокомментировал провальное выступление команды на чемпионате мира — 2025.

«Как только Канада нас сломила, атмосфера и наш предматчевый настрой куда-то исчезли. Честно говоря, я действительно пытался что-то изменить, но не смог найти решения. Начал допускать всё больше ошибок. Это было чувство, которое я, пожалуй, никогда раньше не испытывал. В очередной раз понял — мы слабая команда в трудные моменты. Завтрашним матчем с Ливией начинаем подготовку к следующему сезону. Он будет особенно важен из-за чемпионата Азии, который может дать нам путёвку на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе», — сказал Исикава на пресс-конференции.

В матче 2-го тура группы G канадцы уверенно обыграли японцев. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:22). Японцы потерпели второе поражение на ЧМ-2025, Канада одержала вторую победу. Япония потеряла шансы выйти в плей-офф соревнований.