Главная Волейбол Новости

Игрок сборной Японии высказался о провальном выступлении команды на чемпионате мира — 2025

Игрок сборной Японии высказался о провальном выступлении команды на чемпионате мира — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

Волейболист сборной Японии Юки Исикава прокомментировал провальное выступление команды на чемпионате мира — 2025.

ЧМ-2025 (м) . Группа G. 2-й тур
15 сентября 2025, понедельник. 09:00 МСК
Япония
Окончен
0 : 3
Канада
Япония: Такахаси - 11, Мияура - 10, Оцука - 7, Исикава - 5, Нисияма - 3, Эбадедан-Дан - 3, Сато - 2, Онодэра - 1, Оя, Огава, Каи, Нисимото, Ямамото, Эйро
Канада: Вернон-Эванс - 14, Хоаг - 13, Гайма - 9, Хеслинга - 8, Маккарти - 6, Херр - 3, Эльсер, Хоу, Эльгерт, Кентшински, Янг, Шнитцер, Луи, Каррье

«Как только Канада нас сломила, атмосфера и наш предматчевый настрой куда-то исчезли. Честно говоря, я действительно пытался что-то изменить, но не смог найти решения. Начал допускать всё больше ошибок. Это было чувство, которое я, пожалуй, никогда раньше не испытывал. В очередной раз понял — мы слабая команда в трудные моменты. Завтрашним матчем с Ливией начинаем подготовку к следующему сезону. Он будет особенно важен из-за чемпионата Азии, который может дать нам путёвку на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе», — сказал Исикава на пресс-конференции.

В матче 2-го тура группы G канадцы уверенно обыграли японцев. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:22). Японцы потерпели второе поражение на ЧМ-2025, Канада одержала вторую победу. Япония потеряла шансы выйти в плей-офф соревнований.

