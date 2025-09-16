Скидки
Волейбол

Анастасия Бавыкина будет выступать за команду из Филиппин перед стартом сезона в США

Анастасия Бавыкина будет выступать за команду из Филиппин перед стартом сезона в США
Комментарии

Российская волейболистка, доигровщица Анастасия Бавыкина подписала контракт с филиппинским клубом PLDT High Speed Hitters, где будет выступать до начала сезона в США.

Ранее американский волейбольный клуб «Коламбус Фьюри», который выступает в лиге MLV (Major League Volleyball), официально объявил о подписании контракта с Бавыкиной.

Прошлый сезон 33-летняя доигровщица провела в красноярском «Енисее». Волейболистка на площадке появлялась лишь эпизодически и отметилась в итоге игрового года весьма скромными показателями: 12 очков в 20 матчах при 15% реализации атак. Также за спиной у Анастасии есть огромный опыт выступлений в командах Суперлиги («Заречье-Одинцово», московское «Динамо», «Протон», «Динамо-Казань» и «Тулица»).

