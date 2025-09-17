Константин Брянский объяснил поражение «Динамо» от «Зенита-Казань» в матче Кубка Победы

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал поражение от «Зенита-Казань» в матче группы «А» Кубка Победы. Встреча завершилась со счётом 0:3 (16:25, 21:25, 23:25).

«Зенит» во многих компонентах нас сегодня превзошёл. В первую очередь нас отодвинули от сетки. Такого плохого приёма мы давно не наблюдали, и, конечно, комбинировать игру было крайне затруднительно. Другое дело, что мы могли использовать шансы, которые предоставлял нам соперник, когда был хороший приём, но и их мы не использовали. Видимо, слишком хотели показать что-то большее, а показывали количество брака. Сделаем выводы — двигаемся дальше», — приводит слова Брянского пресс-служба «Динамо».

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».