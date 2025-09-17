Скидки
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Волейбол

Константин Брянский объяснил поражение «Динамо» от «Зенита-Казань» в матче Кубка Победы

Аудио-версия:
Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал поражение от «Зенита-Казань» в матче группы «А» Кубка Победы. Встреча завершилась со счётом 0:3 (16:25, 21:25, 23:25).

Кубок Победы (м) . Группа A. 2-й тур
16 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Романовский, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Граханцев, Бехтерев

«Зенит» во многих компонентах нас сегодня превзошёл. В первую очередь нас отодвинули от сетки. Такого плохого приёма мы давно не наблюдали, и, конечно, комбинировать игру было крайне затруднительно. Другое дело, что мы могли использовать шансы, которые предоставлял нам соперник, когда был хороший приём, но и их мы не использовали. Видимо, слишком хотели показать что-то большее, а показывали количество брака. Сделаем выводы — двигаемся дальше», — приводит слова Брянского пресс-служба «Динамо».

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

