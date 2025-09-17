Либеро московского «Динамо» прокомментировал поражение от «Зенита-Казань» на Кубке Победы

Либеро московского «Динамо» Евгений Баранов прокомментировал поражение от «Зенита-Казань» в матче группы «А» Кубка Победы. Встреча завершилась со счётом 0:3 (16:25, 21:25, 23:25).

«Многие компоненты игры не получились, везде по чуть-чуть, отсюда и такая разница в первых двух партиях. В третьем сете выравнялись, там уже все решили длительные брейковые мячи, которые мы проиграли. Казань сегодня смотрелась в длинных розыгрышах посильнее нас. После двух партий сделали выводы, где-то доработали в защите, где-то исправились на подаче, но и когда проигрываешь 0:2, то стремишься использовать все шансы, чтобы размочить счёт, зацепиться. Я думаю, что у нас это получилось, но всё решили проигранные брейковые мячи. Какой настрой на следующий матч? Боевой, это начало сезона. Будем набирать обороты и работать дальше», — приводит слова Баранова пресс-служба «Динамо».

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».