Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Польша — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
13:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Либеро московского «Динамо» прокомментировал поражение от «Зенита-Казань» на Кубке Победы

Либеро московского «Динамо» прокомментировал поражение от «Зенита-Казань» на Кубке Победы
Аудио-версия:
Комментарии

Либеро московского «Динамо» Евгений Баранов прокомментировал поражение от «Зенита-Казань» в матче группы «А» Кубка Победы. Встреча завершилась со счётом 0:3 (16:25, 21:25, 23:25).

Кубок Победы (м) . Группа A. 2-й тур
16 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 3
Зенит-Казань
Казань
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Романовский, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Граханцев, Бехтерев

«Многие компоненты игры не получились, везде по чуть-чуть, отсюда и такая разница в первых двух партиях. В третьем сете выравнялись, там уже все решили длительные брейковые мячи, которые мы проиграли. Казань сегодня смотрелась в длинных розыгрышах посильнее нас. После двух партий сделали выводы, где-то доработали в защите, где-то исправились на подаче, но и когда проигрываешь 0:2, то стремишься использовать все шансы, чтобы размочить счёт, зацепиться. Я думаю, что у нас это получилось, но всё решили проигранные брейковые мячи. Какой настрой на следующий матч? Боевой, это начало сезона. Будем набирать обороты и работать дальше», — приводит слова Баранова пресс-служба «Динамо».

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Материалы по теме
Сенсация на волейбольном ЧМ-2025. Япония не смогла выйти даже из группы
Сенсация на волейбольном ЧМ-2025. Япония не смогла выйти даже из группы
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android