Главная Волейбол Новости

США – Куба, результат матча 17 сентября 2025, счет 3:1, ЧМ по волейболу среди мужчин 2025

Сборная США обыграла Кубу в матче 3-го тура чемпионата мира — 2025 и вышла в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Мужская сборная США по волейболу обыграла сборную Кубы в матче 3-го тура группы D на чемпионате мира — 2025. Встреча завершилась со счётом 3:1.

ЧМ-2025 (м) . Группа D. 3-й тур
17 сентября 2025, среда. 12:30 МСК
США
Окончен
3 : 1
Куба
США: Гарсиа - 12, Робинсон - 12, Эверт - 11, Энсинг - 7, Джендрик II - 6, Пастёр - 6, МакГенри - 6, Нидж - 6, Чэмплин - 4, Кристенсон - 2, Ма'а - 2, Дагостино, Аверилл, Шоджи
Куба: Массо - 12, Консепсьон - 11, Мельгарехо - 9, Атьес - 9, Лопес - 7, Эррера - 6, Гомес - 3, Биссет - 1, Тондике - 1, Гарсия, Камино, Алонсо, Гутьеррес, Фиэль

Сборная США имеет суммарно девять очков, что обеспечивает американской сборной первое место в турнирной таблице своей группы после трёх игр. Такое количество очков позволяет сборной США выйти из своей группы в плей-офф турнира.

Сборная Кубы набрала после трёх матчей три очка и теперь занимает третье место в турнирной таблице. Сборная не выйдет в стадию плей-офф.

Также из группы D в плей-офф проходит сборная Португалии, набравшая пять очков.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. Матчи стадии плей-офф начнутся 20 сентября.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
Комментарии
