Сборная США обыграла Кубу в матче 3-го тура чемпионата мира — 2025 и вышла в плей-офф

Мужская сборная США по волейболу обыграла сборную Кубы в матче 3-го тура группы D на чемпионате мира — 2025. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Сборная США имеет суммарно девять очков, что обеспечивает американской сборной первое место в турнирной таблице своей группы после трёх игр. Такое количество очков позволяет сборной США выйти из своей группы в плей-офф турнира.

Сборная Кубы набрала после трёх матчей три очка и теперь занимает третье место в турнирной таблице. Сборная не выйдет в стадию плей-офф.

Также из группы D в плей-офф проходит сборная Португалии, набравшая пять очков.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. Матчи стадии плей-офф начнутся 20 сентября.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.