Япония — Ливия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Волейбол

Польша – Нидерланды, результат матча 17 сентября 2025, счет 3:1, ЧМ по волейболу среди мужчин

Сборная Польши обыграла Нидерланды в матче 3-го тура чемпионата мира — 2025
Мужская сборная Польши по волейболу обыграла сборную Нидерландов в матче 3-го тура группы B на чемпионате мира — 2025. Встреча завершилась со счётом 3:1.

ЧМ-2025 (м) . Группа B. 3-й тур
17 сентября 2025, среда. 13:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Нидерланды
Польша: Курек - 19, Форналь - 15, Семенюк - 14, Кохановски - 7, Хубер - 7, Леон - 5, Коменда - 1, Попивчак, Шальпук, Гранечны, Якубишак, Сасак, Новак, Фирлей
Нидерланды: Ахьи - 23, Тёйнстра-мл. - 12, Плак - 11, Копс - 11, Коренблек - 5, ван дер Энт - 1, Беркхаут - 1, Кеминк, Мейс, Йорна, Клок, Вейкстра, Бак, Вилтенбург

По завершении группового этапа польская сборная имеет в активе девять очков, это обеспечивает ей первое место в турнирной таблице и выход в стадию плей-офф. Нидерландская сборная заняла в таблице вторую строчку с шестью очками, она также выходит в плей-офф.

Соперником Польши в 1/8 финала станет Канада. Нидерланды сыграют с Турцией.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. В соревнованиях принимают участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. Матчи стадии плей-офф начнутся 20 сентября.

Действующим чемпионом мира является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела команду Польши в четырёх сетах.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу
Расписание матчей мужского ЧМ-2025 по волейболу на 17 сентября
