«Зенит-Казань» с потерей сета обыграл «Динамо-ЛО» в 3-м туре группового этапа Кубка Победы

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал третью подряд победу в рамках группового этапа розыгрыша Кубка Победы — 2025 среди лучших мужских команд Суперлиги.

В 3-м туре казанская команда со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 26:28, 25:14) обыграла «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Отметим, что два первых матча в группе казанский «Зенит» выиграл без потери сетов.

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».