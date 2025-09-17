Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Япония — Ливия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Зенит-Казань – Динамо-ЛО, результат матча 17 сентября 2025, счет 3:1, Кубок победы среди мужчин 2025

«Зенит-Казань» с потерей сета обыграл «Динамо-ЛО» в 3-м туре группового этапа Кубка Победы
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал третью подряд победу в рамках группового этапа розыгрыша Кубка Победы — 2025 среди лучших мужских команд Суперлиги.

Кубок Победы (м) . Группа A. 3-й тур
17 сентября 2025, среда. 16:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 1
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Романовский, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Граханцев, Бехтерев
Динамо-ЛО: Ковалев, Коленковский, Воронков, Барабаш, Бирюков, Кречетов, Захватенков, Курбатов, Дмитриев, Литвин, Борило, Авдоченко, Керминен, Мурашко

В 3-м туре казанская команда со счётом 3:1 (25:22, 25:18, 26:28, 25:14) обыграла «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Отметим, что два первых матча в группе казанский «Зенит» выиграл без потери сетов.

Групповой этап мужского Кубка Победы продлится до 27 сентября. Всего на предварительной стадии каждому из участников Кубка Победы предстоит провести по шесть матчей. Команды, занявшие первое и второе места, получат путёвку в «Финал четырёх».

Календарь Кубка Победы - 2025 по волейболу (м)
Материалы по теме
Сенсация в российском волейболе. Действующий чемпион пролетел мимо Кубка Победы
Сенсация в российском волейболе. Действующий чемпион пролетел мимо Кубка Победы
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android