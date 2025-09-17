Скидки
Япония — Ливия. Прямая трансляция
16:30 Мск
Главная Волейбол Новости

Япония – Ливия, результат матча 17 сентября 2025, счет 3:0, ЧМ по волейболу среди мужчин 2025

Мужская сборная Японии впервые выиграла матч на чемпионате мира — 2025
Комментарии

Мужская сборная Японии одержала первую победу на групповом этапе чемпионата мира – 2025, который проходит на Филиппинах.

ЧМ-2025 (м) . Группа G. 3-й тур
17 сентября 2025, среда. 16:40 МСК
Япония
Окончен
3 : 0
Ливия
Япония: Онодэра, Мияура, Оцука, Оя, Такахаси, Огава, Исикава, Каи, Нисимото, Нисияма, Ямамото, Эйро, Эбадедан-Дан, Сато
Ливия: Абу Зариба, Джинифа, Амхиммид, Абдельмалек, Эльмааруг, Солтан, Муса, Альваддани, Алашлам, Ихбайри, Закка, Альгул, Аладжили, Гарваш

В третьем матче группы G японцы со счётом 3:0 (25:20, 25:17, 25:12) обыграли команду Ливии.

Отметим, что команда Японии уже лишилась даже теоретических шансов на выход в плей-офф текущего ЧМ. В первых двух турах группового этапа японцы проиграли Турции и Канаде, они не смогли отнять у соперников ни одного сета.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.

Календарь ЧМ-2025 по волейболу (м)
Турнирная таблица ЧМ-2025 по волейболу (м)
