Мужская сборная Японии впервые выиграла матч на чемпионате мира — 2025

Мужская сборная Японии одержала первую победу на групповом этапе чемпионата мира – 2025, который проходит на Филиппинах.

В третьем матче группы G японцы со счётом 3:0 (25:20, 25:17, 25:12) обыграли команду Ливии.

Отметим, что команда Японии уже лишилась даже теоретических шансов на выход в плей-офф текущего ЧМ. В первых двух турах группового этапа японцы проиграли Турции и Канаде, они не смогли отнять у соперников ни одного сета.

Чемпионат мира по волейболу — 2025 среди мужских команд проходит с 12 по 28 сентября на Филиппинах. Действующим обладателем титула является сборная Италии, которая в финале 2022 года одолела именно команду Польши в четырёх сетах.